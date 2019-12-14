شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي في منتدى شباب العالم: «ربنا جمّعنا على الإنسانية اللي جوّانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد حلمي إن الإنسانية تكمن داخل كل إنسان، وهي التي تجعلنا نتقبل الآخر، مهما كان بيننا وبينه خلاف أو اختلاف.

أضاف «حلمي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، أن الاسم والجنسية لن تؤثر بمعنى الكلام، مردفًا: «حسيت إنه مش هيفرق أوي أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام، لو حبيت أقول جملة أنا إنسان، هل معناها يختلف وأنا إبراهيم أو جورج، هل هتفرق لو الديانة مختلفة؟ هل لو قالتها راجل أو ست؟».

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أردف قائلًا: «ربنا جمعنا على حاجة اسمها الإنسانية اللي جوا كل فرد، والتي تجعلك تتقبل الآخر وتتعاطف معه وتسمعه، بالرغم من الاختلاف»، مؤكدًا أن الاجتماع بقاعة المنتدى ضمن هدف واحد دليل عليه.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.