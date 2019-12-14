شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم تسجيلي عن «المسلة الفرعونية» في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُرض فيلم تسجيلي عن قصة «المسلة المصرية الفرعونية» وتاريخها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، حيث إن هناك 28 مسلة فرعونية أصلية في العالم البعض منها موجود في مصر والآخر موجود في أكبر ميادين دول العالم، وهي تعد رمز الحياة عند المصري الفرعوني القديم.

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وأوضح الفيلم أن تاريخ مصر ملك للناس جميعا لأن كل الحضارات مرت بأرض مصر، والناس حول العالم متفقة على قيم السلام والحب وتقبل الآخر وهي نفس القيم التي قامت عليها الحضارة الفرعونية القديمة، وهي الآن تُعرف بالقيم الإنسانية.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.