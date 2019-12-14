شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة الإمام المثالى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا ، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة الوزير شخصيًّا .
وسيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها خمسون ألف جنيه ، كما سيتم منح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لحسن اختيار.
ويشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م ، ويشترط أن يكون الإمام مسكنًا على مسجد وغير منتدب لأي عمل إداري بالوزارة أو المديرية أو الإدارة.
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