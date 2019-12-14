شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية هذا الحدث العالمى، الذى تستضيفه سيناء، أرض السلام ومهد الأنبياء، مؤكدا أنه استكمال لحلم الشباب المصرى الذى بنى على يقين أننا خلقنا مختلفين لنتكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.