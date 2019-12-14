شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس السيسى على تويتر تعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن المنتدى يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأنه رسالة محبة وسلام تقوم على الحوار البناء والتوجه نحو المستقبل.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية هذا الحدث العالمى، الذى تستضيفه سيناء، أرض السلام ومهد الأنبياء، مؤكدا أنه استكمال لحلم الشباب المصرى الذى بنى على يقين أننا خلقنا مختلفين لنتكامل.