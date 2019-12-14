شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العالم يلتقطون الصور بأعلام بلدانهم فى منتدى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء الحفلة الافتتاحية للنسخة الثالثة لـمنتدى شباب العالم حرص الشباب المشاركين على رفع أعلام بلدانهم والتقاط الصور التذكارية، مما حول البهو الرئيسى للقاعة الى مسرح فلكلوري للأزياء ومنصة للاعلام وانطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.















Advertisements

























Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب العالم يلتقطون الصور بأعلام بلدانهم فى منتدى شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.