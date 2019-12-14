شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الطفل زين صاحب القصة الملهمة فى التعافى من السرطان 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الطفل زين يوسف على مسرح حفل افتتاح منتدى شباب العالم، ليحكى قصته الملهمة في التعافى من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

فى هذا الصدد ينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن الطفل زين:

فى هذا الصدد ينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن الطفل زين: 1- الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنوات 2- أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره وتحديدا في فبراير عام 2013

الطفل زين مع أسرته 3- تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة 4- بدأ الطفل زين رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع Advertisements

الطفل زين 5- حرص زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود. 6- استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها

7- تحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره في إعلان خلال شهر رمضان الماضي 8- ظهر الطفل زين ليحكي قصته أمام منتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس السيسي وأكثر من 7 الاف مشارك من مختلف دول العالم

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