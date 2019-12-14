شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يصافح الطفل زين يوسف محارب السرطان 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى الطفل زين يوسف، مكافح السرطان 4 مرات، بعد طلبه له، بعد أن أنهى زين كلمته عن قصته فى محاربة السرطان. Advertisements وكان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ. يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

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