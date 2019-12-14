سكرتير الأمم المتحدة: لا نستطيع تحقيق أهداف استراتيجية 2030 دون الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عرضت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، كلمة مسجلة لأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أكد خلالها أن الشباب عنصر جوهري لتحقيق التغيير، وهم الذين يقودون عملية التطوير على مستوى العالم.

وأضاف جوتيريش في كلمته: "لا نستطيع تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة 2030 دون الاعتماد على الشباب والمشاركة الفعالة لهم، لذلك أشجعكم على أن تكونوا القوة الدافعة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والتصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان".

وطالب أمين عام الأمم المتحدة، الشباب، بالاستمرار في جهود دعم تناول الحالة الطارئة للتغير المناخي، معلنًا إطلاق حوار عالمي العام المقبل بمناسة بمرور 95 عامًا على الأمم المتحدة: "نحن في حاجة إلى أفكاركم أرجو منكم أن تساعدونا بالمشاركة لبناء عالم أفضل للجميع".

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وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدِ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.