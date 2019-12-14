نشرة الحوادث المسائية.. السجن 3 سنوات لمتهمين بـ"أحداث الظاهر" والعثور على تمساح بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

انتحار شاب في أبو النمرس

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في انتحار عاطل بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، فجر السبت.

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إنقاذ سيدتين و5 أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في إنقاذ أسرة مكونة من سيدتين و5 أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية.

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طعنة تنهي حياة زوج بأكتوبر

لم تدر ربة منزل ثلاثينية أن تكرار مطالبتها زوجها بتطليقها سيزج بها خلف القضبان حاملة لقب متهمة على خلفية شروعها في قتل "رب الأسرة" بسكين المطبخ بعد اكتشافها تصويره لهما في أثناء العلاقة الحميمة.

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العثور على تمساح في أكتوبر

حالة من الدهشة سيطرت على سكان مدينة السادس من أكتوبر، وتحديدًا الحي السابع لدى العثور على تمساح بالطريق العام، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقضية "الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، لجلسة 11 يناير المقبل، لسماع الشهود.

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السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بقضية "أحداث عنف الظاهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث عنف الظاهر".

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حريق محدود في مخزن بلاستيك بالبدرشين

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في مخزن مواد بلاستيكية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

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مقتل رب أسرة على يد تاجر بالشرقية

أنهى تاجر خردة حياة أحد الأشخاص بالشرقية بعد استدراجه بحجة شراء شريط لعقار التامول المخدر وإلقاء جثته بأحد المصارف المائية.

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