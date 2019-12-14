تسليم الطفل لخالته.. إخلاء سبيل الأم المتهمة بضرب ابنها في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وصابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل الأم المتهمة بضرب نجلها في منطقة الطاليية؛ نكاية في والده بضمان محل إقامتها.

وسلمت النيابة الطفل لشقيقة الأم لحين عرضها على مركز لتقويم سلوكها.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمس الجمعة، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده.

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وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته ولا تزال تستمع لأقواله، بينما انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وتبين للنيابة وجود الطفل ومن عنفته بالمسكن الذي أرشد عنه والده، واتضح أن الطفل يدعى مروان والأخيرة هي أمه، تهاني إحسان.

واصطحبت النيابة الطفل ووالدته وأخته إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنيابة العامة، حول واقعة الطفل، ذاكرًا في بيان رسمي، أنها إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر.