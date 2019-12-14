مصر | بعد تعذيبه على يد والدته.. 2100 جنيه نفقة الطفل "مروان" (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعذيبه على يد والدته.. 2100 جنيه نفقة الطفل "مروان" (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، على المستندات الرسمية التي تثبت إرسال نفقة لوالدة الطفل "مروان" تقدر بمبلغ مالي 2100 جنيه، مقابل خصم هذا المبلغ من راتب "عادل نافع" والد الطفل "مروان" الشهير بواقعة تعذيبه على يد والدته داخل شقة بالطالبية.

قال "عادل نافع" والد الطفل "مروان"، في واقعة فيديو تعذيب نجله على يد والدته بداخل شقة سكنية بالطالبية، أن زوجته وتدعى "تهاني إحسان" تبلغ من العمر 36 عامًا، قامت بتصوير الولد وهي تعنفه وتضربه، وأرسلته لأحد أبنائي لتهديدنا، وتوجهت على الفور لعمل محضر لإرجاع الطفل والتوصل لها، وفي غضون ساعة استقبلت مكالمات أن الفيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف والد الطفل مروان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه كان لا يرى نجله "مروان" منذ عامين لرفضها ذلك وكنت أشاهده عن طريق صور، وكانت تأخذ نفقتها "2100" جنيه، عن طريق البسطة، وهناك أوراق تثبت ذلك من خلال خصم هذا المبلغ من عملي بشركة بترول.

وأضاف "نافع": "تزوجتها منذ 2014 وطلقتها منذ عامين ونصف، لكثرة المشاكل معي وكانت تفتعل المشاكل لتصل بالضرب وتكسير الأشياء"، مشبهًا إيها بـ"المجرمه" إثر تعذيبها وضربها لطفلها.

وكانت قد قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع الطفل "مروان" صاحب الـ5 أعوام، بعد تعذيبه وضربه على يد والدته بداخل شقة في الطالبية، بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لحين استكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بحجز والده مروان وتدعى "تهاني إحسان" البالغة من العمر 36 عامًا، 24 ساعة لتحريات المباحث.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" صاحب الــ 5 أعوام على يد والدته وتدعى "تهاني" بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي علي الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت بالطفل من عدمه، إثر تعذيبه على يديها، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها.

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وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة،فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخري، فيما تعدت عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة زهقت منه ومن تربيته، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.