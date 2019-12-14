أخبار مصر | نص كلمة السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.

وتنشر بوابة الخليج 365، نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدي:

"أصحاب الفخامة والسمو والمعالي شباب العالم ضيوف مصر الكرام السيدات والسادة..

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في البداية أرحب بكم هنا في قلب العالم أفريقيا تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء أرض السلام مهد الأنبياء ونبع الإنسانية أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر ، كما أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون.

الحضور الكريم، تجمعنا هنا اليوم استكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين ذلك الحلم الذي بٌنيا على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

الحضور الكريم.. يشرفني أن أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار.. فعلى الخير اجتمعنا وبسم الله نبدأ وفقكم الله ورعاكم جميعا إلى ما فيه الخير للبشرية".