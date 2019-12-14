أخبار مصر | صافحه السيسي بمنتدي شباب العالم.. "الطفل زين" مُحارب السرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافحه السيسي بمنتدي شباب العالم.. "الطفل زين" مُحارب السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمصافحة الطفل "زين" الذي روى قصة تحديه لمرض السرطان، خلال فعاليات انطلاق منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

"زين"، يبلغ من العمر 13 عامًا، وأصابه مرض السرطان بأشرس أنواعه لاحتمال عودته في أي وقت، وهو سرطان الخلايا الجذعية أو (neuroblastoma)، الذي هاجمه 4 مرات منذ عام 2016 وحتى الآن.

وظهر الطفل "زين" في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان "التحدي هو زين"، بصحبة والدته وأسرته، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة قبل نشر الإعلان وقتها، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.

عاد المرض يهاجم "زين" ثانية، في أغسطس 2017، ودخل إلى العمليات مرة أخرى لاستئصال ورم سرطاني جديد، في 12 أكتوبر 2017، بعد تعافيه مرتين من سرطان الدرجة الرابعة، وتم اكتشاف ورم سرطاني آخر في الكلية اليمين خلال التحاليل الأخيرة، لكن نوع جديد اسمه renal cell carcinoma من آثار الكيماوي والإشعاع الذي تناوله خلال العلاج، وبالفعل نجحت العملية وتم استئصال جزء من الكلى قبل انتشار الورم السرطاني.

تأثر "زين" بالآثار الجانبية للعلاج الجديد، فبالرغم من كونه نشيط في البيت ولكن أعراضه الجانبية بدأت تظهر من ألم في الجسم، وتعب وإرهاق مستمر

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وحضر "البطل المحارب" حفل تخرجه من المدرسة الابتدائية بصحبة أسرته، في ظل تأكيد والدته على محاولتهم المستمرة في التغلب على مرضه بالانشغال في أنشطة متعددة، وتحفيزه على الاستذكار والحفاظ على تفوقه الدراسي.

وعاد المرض يواجه "زين" من جديد، خلال الأشهر الأخيرة من 2018، وسط تشديد والدته على خطورة المرحلة العلاجية التي يمر بها وصعوبة الآلام التي يشعر بها، واشتد به الألم ووصل لمرحلة غير محتملة حتى ظننا أنه أصيب بحالة من الشلل، وكل المحاولات باءت بالفشل، واتخذت أسرته قرارا بوقف العلاج الذي أصابه بهذه المضاعفات، وأكدت والدته، حينها أن نوع السرطان الذي أصيب به "زين" نادر ويصيب الكبار فقط والجسم يرفض استقبال العلاج الكيماوي أو الإشعاع، وأجمع الأطباء المعالجين على ضرورة إيقاف العلاج بشكل نهائي.

ومع مطلع عام 2019، أجرى زين مجموعة من الأشعة والتحاليل، وبعد أسبوع كامل من التحاليل والإشاعات والمسح الذري، والقلق من النتيجة، وبعد قرار وقف العلاج، قال الطبيب المعالج له "الحمد لله مازال متعافى من السرطان".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.