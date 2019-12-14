أخبار مصر | "السيسي" بمنتدى شباب العالم: نبعث برسالة سلام من أرض سيناء إلى العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" بمنتدى شباب العالم: نبعث برسالة سلام من أرض سيناء إلى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة لكل شباب العالم، مضيفا أننا نبعث للعالم كله رسالة سلام، من أرض سيناء المباركة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى شباب العالم، أن المنتدى خلال نسخته الثالثة يقوم على نشر الحب والإنسانية، معلنا افتتاح المنتدى، قائلًا: "فعلى الخير اجتمعنا وبسم الله نبدأ"

وانطلق، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.