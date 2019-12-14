أخبار مصر | "Egypt Better".. أحد شباب العالم يقدم رسالة حب لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Egypt Better".. أحد شباب العالم يقدم رسالة حب لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دون أحد الشباب المشاركين فى منتدى شاب العالم، فى دورته الثالثه والمقام فى مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة حب لمصر على أحد المصابيح فى شجرة الكريسماس بقاعة المنتدى مضمونها "Egypt better"..

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.