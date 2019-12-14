أخبار مصر | "تحيا مصر والجيش المصرى".. أبرز رسائل شباب العالم على مصابيح شجرة الكريسماس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا مصر والجيش المصرى".. أبرز رسائل شباب العالم على مصابيح شجرة الكريسماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاءوا من جميع أنحاء العالم، قاصدين مدينة السلام، هدفهم الأول السلام وتبادل الثقافات المختلفة، لا يهم اللون ولا الديانه ولا الجنسية، وقبل بداية العام بأيام قليلة دون كل منهم أمنيته للعام الجديد وكانت أبرز هذه الأمنيات على شجرة الكريسماس فى أحد الأركان بقاعة منتدى شباب العالم المرصعة بالمصابيح والألوان المختلفة هى أن تحيا مصر وجيشها.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.
ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.
وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.