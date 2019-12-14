أخبار مصر | بعد تقديم افتتاحية منتدى شباب العالم.. إيمان الحصرى "مذيعة الرسميات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تقديم افتتاحية منتدى شباب العالم.. إيمان الحصرى "مذيعة الرسميات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تميزت بأسلوبها اللبق، ولغتها العربية السليمة، أثبتت جدراتها على الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية بعد تقديمها للعديد من الأحداث الإعلامية وكان أبرزها تقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة وساهم أسلوبها الراقى فى التقديم ووسامتها فى اختيارها لتقديم افتتاحية منتدى شباب العالم ٢٠١٩.

من هى إيمان الحصرى؟



ولدت إيمان الحصري في القاهرة عام 1982، وكان والدها يعمل صحفيا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، واختارت "إيمان" دراسة السياسة، حيث التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتخرجت بعدها لتعمل كمراسلة في قناة "النيل للأخبار" في عام 2002م، خاضت تجربة التقديم التليفزيونى من خلال قناة النيل للأخبار أيضا، قبل أن تشارك فى تقديم برنامج "البيت بيتك" في عام 2006.

عرفت باهتمامها بالقضايا السياسية الكبري، لذا طلبت أن تكون مراسلة القناة في قطاع غزة، وقدمت خلال هذه الفترة تغطيات هامة لبعض الأحداث بالقطاع، بعدها، تم اختيار "إيمان" للمشاركة في تقديم برنامج "البيت بيتك"، على التليفزيون المصري، وكانت وقتها في الخامسة والعشرين من عمرها، لتصبح أصغر مذيعة عملت بالبرنامج، من بين مذيعه الذين كان على رأسهم محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوي وخيري رمضان.

ثم انتقلت الحصرى إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن" والذي تناول كل ما يخص الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة العربية.

بعد ثورة يناير



مرحلة إعلامية جديدة، بدأتها "إيمان"، بعد ثورة يناير 2011م، حيث انضمت لقناة "صدى البلد"، في 2012م، والتي قدمت على شاشتها أحد البرامج الاجتماعية لتنتقل بعد ذلك إلى قناة "المحور" التي تبنتها لتصبح مذيعة أهم برامجها "90 دقيقة". مرحلة إعلامية جديدة، بدأتها "إيمان"، بعد ثورة يناير 2011م، حيث انضمت لقناة "صدى البلد"، في 2012م، والتي قدمت على شاشتها أحد البرامج الاجتماعية لتنتقل بعد ذلك إلى قناة "المحور" التي تبنتها لتصبح مذيعة أهم برامجها "90 دقيقة". الأحداث الرسمية Advertisements