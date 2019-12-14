أخبار مصر | عاجل | "بسم الله نبدأ".. السيسي يفتتح منتدى شباب العالم 2019 في شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | "بسم الله نبدأ".. السيسي يفتتح منتدى شباب العالم 2019 في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في مدينة السلام شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ورحب الرئيس السيسي خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، بالمشاركين في المنتدى قائلًا: "بسم الله نبدأ".

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وشهد المنتدى، قبل انطلاقه بلحظات قليلة، فقرات غنائية واستعراضية لعدد من نجوم الفن.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.