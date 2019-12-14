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أخبار مصر | "حضارة كانت شمسها نور".. مصر تسترجع أمجاد الفراعنة في منتدى شباب العالم

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استرجع القائمون على منتدى شباب العالم أمجاد الفراعنة بأغنية "الفرعونى"، قبل بدء المنتدى الذي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الشباب من مختلف دول العالم.
وكلمات الأغنية كالتالى:

ارجع ٧٠٠٠ كدا بالزمن 


طب وفلك وهندسة وفن وأدب 


وحضارة كانت شمسها نور للبشر


وتاريخ على جدران معابدها انكتب

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وعلى ترابها واقفة بينا أهرامات 


ونقوشها على معابدها تحكى اللى فات

ومن المقرر أن يشهد  المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية كالآتي:

مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

وكان قد أعلن "منتدى شباب العالم"، أجندة فعاليته النهائية والتى أطلقها عبر المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي للمنتدى.

ويبدأ الحفل الافتتاحي للمنتدى بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات” “Startup vein و”Inspire.d” على هامش منتدى شباب العالم.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم، هو لقاء سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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