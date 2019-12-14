أخبار مصر | "نقدر نعيش مع بعض رغم الاختلاف".. أغنية "البداية" بمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقدر نعيش مع بعض رغم الاختلاف".. أغنية "البداية" بمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسدل الستار عن منتدى شباب العالم، في عامه الثالث على التوالي، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الشباب من مختلف دول العالم حول مشروعات استثمار الشباب، والنقاش حول إحلال السلام العالمي، ومواجهة التطرف.
وبدأت فعاليات المنتدى بأغنية "البداية" وكانت كلماتها:
مش فارقة أسمك أو لونك
أنت مين أو جيت منين
ليك شكل عنى بيختلف
ليك دين وليا برضه دين
نقدر نعيش مع بعض رغم الاختلاف
ودى حقيقة مؤكدة
نقدر نعيش والكلام ده مش كلامى
التاريخ بيقول كدا
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.
ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.
وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.