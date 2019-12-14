شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن البرازيل داني ألفيش في زيارة خاصة لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يصل اللاعب الدولى دانى ألفيش، كابتن منتخب البرازيل لكرة القدم، إلى القاهرة، مساء اليوم، في زيارة خاصة لمصر، بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وسيزور ألفيش، الذي يعتبر أكثر لاعب كرة قدم متوج بالبطولات في التاريخ، المناطق الأثرية والسياحية في مصر.
وتعتبر زيارة ألفيش هي الثانية له لمصر بدعوة من صديقه رجل الأعمال، تامر وجيه، إذ زار اللاعب الكبير مصر قبل ذلك للمشاركة مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، التي تم تنظيمها في مصر منذ سنوات، وفازت بها البرازيل، كما كانت المباريات انطلاقة للاعب فيما بعد.
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