شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحّب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، قائلًا: «أرحب بكم من قلب العالم، من شرم الشيخ بسيناء، وأهلا بكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر».

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء السبت، أن «منتدى شباب العالم استمرار لتحقيق حلم الشباب المصري، ويشرفني أن أعلن من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم للسنة الثالثة على التوالي».

وتابع الرئيس: «منتدى شباب العالم سيكون رسالة بناء ومحبة، وعلى الخير اجتمعنا وبسم الله وفقكم الله جميعًا ورعاكم».