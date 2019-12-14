شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 171 طبيبًا وعاملًا بمستشفى أبو حمص للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، السبت، 171 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالمستشفى المركزي إلى التحقيق بسبب ترك العمل في المواعيد الرسمية.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد «آمنة» على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.