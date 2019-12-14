شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيير اسمها لـ«30 يونيو».. «شمال سيناء» تدرس تحويل قرية «رابعة» إلى مدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تعكف على دراسة مطلب أهالي قرية رابعة مركز بئر العبد، بتحويل القرية إلى مدينة بعد تغيير اسمها إلى «30 يونيو».

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وأشار «شوشة»، في تصريح صحفي، السبت، إلى أن هناك عدة ضوابط واشتراطات معينة حددتها وزارة التنمية المحلية لتحويل أي قرية إلى مدينة من حيث الإمكانيات والقدرات المتوافرة، وستتم دراسة ذلك بالتنسيق مع الوزارة، معلنا أن هناك 3 أو 4 قرى في مراكز بئر العبدووسط سيناء يمكن تحويلها إلى مدن.

وقال المحافظ، بعد زيارته لقرية «30 يونيو»، ولقاء الأهالي وبعض المشايخ الجدد، إن الزيارة هدفت لعرض نتيجة الاستفتاء الخاص برغبة المواطنين تغيير اسم قريتهم وتحويلها إلى مدينة، والتعرف على مشاكل المواطنين للعمل على حلها، ولقاء المشايخ الجدد باعتبارهم ضمن الجهاز التنفيذي لتهنئتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وأضاف أنه تم تعيين 22 شيخًا كمرحلة أولى، وهناك عدد آخر من المشايخ سيتم تعيينهم لاحقا كمرحلة ثانية، لتوسيع قاعدة دعم مطالب المواطنين، وتفعيل دور المشايخ على مستوى المحافظة.