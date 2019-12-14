أخبار مصر

عزل أعمدة الكهرباء بأحياء القاهرة وغلق باكيات مخالفة بسوق باب الشعرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عزل أعمدة الكهرباء بأحياء القاهرة وغلق باكيات مخالفة بسوق باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت عدة أحياء بمحافظة القاهرة، حملات لعزل وتغطية أسلاك أعمدة الإنارة، بالتزامن مع تقلب الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث بدأ حى شبرا فى أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنارة بالعديد من شوارع الحى وذلك بتجديد الكابلات وزراعة الأعمدة وذلك ضمن خطة أحياء المنطقة الشمالية لرفع كفاءة شبكات الإنارة بكافة الأحياء.

 

وفى اطار المتابعة المستمرة لإزالة اى تعديات او مخالفات راجع اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية تراخيص الباكيات بسوق علوة فارس للتأكد من عدم وجود اى مخالفات، وأسفر الفحص عن غلق باكيات ارقام 1 - 2 - 7 - 29 - 39 بعلوة فارس .

 

وقاد العميد ماجد السيد أحمد رئيس حى الموسكى، حملة مكبرة بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والاشغالات والاسواق وشرطة المرافق وقسم الشرطة وفرع الهيئة وشملت الحملة شوارع العشماوى والبيدق وأمام هيئة البريد وميدان العتبة وشارع البوستة ومنطقة التطوير وأسفرت عن رفع استاندات وأكشاك غير مرخصة وكذلك تم رفع جميع الاشغالات المتواجدة بالشارع.

Advertisements

 

 

 

عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة (2)
عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة 

عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة (1)
عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة 

غلق محال مخالفة بباب الشعرية (1)
غلق محال مخالفة بباب الشعرية 

غلق محال مخالفة بباب الشعرية (2)
غلق محال مخالفة بباب الشعرية 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزل أعمدة الكهرباء بأحياء القاهرة وغلق باكيات مخالفة بسوق باب الشعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا