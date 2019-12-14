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شكرا لقرائتكم خبر عن عزل أعمدة الكهرباء بأحياء القاهرة وغلق باكيات مخالفة بسوق باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر
وفى اطار المتابعة المستمرة لإزالة اى تعديات او مخالفات راجع اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية تراخيص الباكيات بسوق علوة فارس للتأكد من عدم وجود اى مخالفات، وأسفر الفحص عن غلق باكيات ارقام 1 - 2 - 7 - 29 - 39 بعلوة فارس .
وقاد العميد ماجد السيد أحمد رئيس حى الموسكى، حملة مكبرة بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والاشغالات والاسواق وشرطة المرافق وقسم الشرطة وفرع الهيئة وشملت الحملة شوارع العشماوى والبيدق وأمام هيئة البريد وميدان العتبة وشارع البوستة ومنطقة التطوير وأسفرت عن رفع استاندات وأكشاك غير مرخصة وكذلك تم رفع جميع الاشغالات المتواجدة بالشارع.
عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة
عزل اسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة
غلق محال مخالفة بباب الشعرية
غلق محال مخالفة بباب الشعرية
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