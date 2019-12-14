شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن منتدى الشباب: منصة نبعث من خلالها رسالة محبة وسلام للعالم بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ حالياً بنسخته الثالثة، قائلا:"أرحب بكم من قلب العالم إفريقيا القارة النابضة بالخيرات وفي سيناء أرض السلام مهد الأنبياء، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بهذا الجمع الكريم، الذي يعود إلى جذور الإنسانية، الحضور الكريم تجمعنا هنا لاستكمال حلم الشباب المصري الذى بدء منذ عامين، قائلا: "أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل الحضور الكريم يشرفنى أن أعلن انطلاق منتدى شباب العالم، ليكون منصة نبعث من خلال للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام واعتزاز قائمة على الحور البناء".

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المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركين إعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.