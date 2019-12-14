شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يعرض فيلما وثائقيا حول المسلة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث منتدى شباب العالم، فيلما وثائقيا حول تاريخ المسلة فى مصر، وكذلك تواجد العديد من المسلات سواء فى مصر ولندن وروما وباريس.

الفيلم الوثائقى، قال إن هناك 28 مسلة فى العالم، جزء منها فى مصر والباقى متوزع فى العديد من دول العالم، حيث تتواجد فى أغلب الميادين الكبرى بعواصم العالم والمدن الكبرى.

الفيلم الوثائقى أشار إلى أن تلك المسلات غيرت مفاهيم العالم حول الحضارة المصرية القديم، وساهمت فى تغيير مفاهيم مغلوطة عننا.

وتضمن الفيلم الوثائقى، رحلة مرشدة سياحية مصرية، فى عدد من مدن العالم خاصة باريس ونيويورك، وروما، للحديث حول تواجد المسلات المصرية فى تلك الدولة، وآراء شعوب العالم فى الحاضرة المصرية.

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وقال سائح فرنسى خلال الفيلم الوثائقى: زرت مصر لزيارة الأهرام وزرت المتحف المصرى وأخبرونى أن هناك المزيد من الآثار تحت المتحف وأنهم سيبنون متحفا جديدا.

وأشار البرنامج، إلى أن هناك مسلة فى نيويورك تعود إلى عصر تحتمس الثالث، وتؤكد هذه المسلة أن الإيمان والتفانى أهم قيم الحضارة القديمة وهى إحدى ركائز القيم فى تلك الحضارة، وهى مسلة أرسلها الخديوى إسماعيل هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.