شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل زين أمام منتدى الشباب: تعافيت من السرطان 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ، فيديو تسجيلى للطفل زينن المتعافى من مرض السرطان، وظهر الطفل زين يوسف على مسرح حفل افتتاح المنتدى، قائلا: "ما حدث كان مذهلا إلا أن هذا الأمر مرعب للغاية، وأنا أرحب بكم فى منتدى شباب العالم".

وأضاف زين، خلال حديثه للموجودين بمنتدى شباب العالم، أنا زين عمرى 12 عاما، أتوجه بالشكر لمنتدى الذى وجه لى الدعوة بصفتى أصغر متحدث مصرى، وأنا هنا اليوم أتشاطر معاكم قصتى الملهمة أنا متعافى من مرض السرطان للمرة الرابعة التى أتعافى فيها من مرض السرطان.

وتابع زين يوسف: "اليوم أود أن أعرض رحلتى فى مكافحة مرض السرطان مدة 7 أعوام، والدروس التى تعلمتها من إلهام المرحلة الرابعة من، وكانت رحلتى من الإيمان والأمل والخسارة والكسب والبقاء بشكل إيجابى، وأثناء كفاحى كان لدى شعور إلا استسلم إبدا اخترت أن أؤمن أننى سأكون على خير".

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وأكمل زين يوسف، مرض السرطان جعلنى أنظر إلى كل شيء بمنظور مختلف فكلمة سرطان كلمة رهيبة ولكنها ليست سلبية، وكيفية التعامل معها وهو تحدى صعب للغاية بفضل معاونة الله ودعم الأسرة ويمكن للجميع القيام، ويجب أن نحول كل ما هو سلبى إلى إيجابى، ولكن كيف ستحولون ذلك "أنت تستطيع"

المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركين إعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.