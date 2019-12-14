الخليج 365: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ.. 7 آلاف شاب يتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم.. والرئيس ينصت لأحلام المستقبل. واقرأ أيضا.. هانى عازر من منتدى شباب العالم: تطوير البنية التحتية بمصر أسهم فى جذب الاستثمارات.. الدولة تهتم بالتعليم الفنى لأنه المستقبل.. والرئيس يسابق الزمن لتنفيذ رؤية مصر 2030 ويثق بالشباب Advertisements افتتاح مبهر لمنتدى شباب العالم.. والروبوت صوفيا توجه رسالة من أرض السلام السيسى يفتتح مسرح منتدى الشباب ليلا.. ويتفقد شرم الشيخ على الدراجة فجرا.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للإنشاءات بجامعة الملك سلمان الدولية بالمدينة ظهرا عمر الـ70 عاما ينقذ البشير من السجن 10 سنوات فوربس: خطة الطاقة المستدامة ستضع مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم الجبلاية تعتمد 106 أندية للتصويت فى الانتخابات المقبلة.. اتحاد الكرة يلجأ للفيفا للفصل فى أزمة كهربا



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