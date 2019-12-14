شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة الحديدية» في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب: «اخرجوا وغيروا العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جيسكا كوكس، أول سيدة تعمل طيارًا دون ذراعين، إنها بدأت التخلص من قيود ذهنية وبدنية كادت أن تقيدها منذ بداية حياتها، متابعة: «كنت أستخدم ذقني وأكتافي كي أتسلق، وكل مرة كنت أحاول فيها التسلق كان كل من حولي يمنعني من ذلك».

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ووجهت «كوكس»، المعروفة أيضًا بـ«المرأة الحديدية»، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، الشباب قائلة: «فكروا في حياتكم عندما تكونوا قد عرفتم المحددات والقيود، هناك شخص يقول لك إنك شاب وصغير وليس لديك الخبرة الكافية وهذا خاطئ».

وطالبت الشباب بأن يأتوا بكرسي على المنصة، وقامت بربط حذائها بقدميها، خلال كلمتها في المنتدى، قائلة: «يجب أن نفكر خارج الحذاء ونفكر بمرونة للتخلص من القيود التي تبقي الإنسان في الخلف»، مضيفة: «اخرجوا وغيروا العالم».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء السبت، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى عدد من الشباب حول العالم.