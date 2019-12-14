شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان»: مشروع «مليون ونصف فدان» يؤكد جدية القيادة السياسية في الارتقاء بالوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند، الشكر والتقدير لشركة الريف المصري على المجهود الذي تبذله والحافز الذي تعطيه لشركته وللشباب بشكل عام من أجل عمل نموذج يكون بادرة أمل لكل المشاركين والمنتفعين لمشروع المليون ونصف فدان، سواء كان في منطقة غرب غرب المنيا أو أي مكان آخر.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بيبان الخير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مشروع المليون ونصف فدان يؤكد مدى جدية القيادة السياسية المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق المشروعات التي تّعم الخير والفائدة على الشعب بأكمله، وهذا يتضح أن رؤية السيسي لمشروع مليون ونصف فدان ثاقبة وواجبه النفاذ.

Advertisements

وأشار إلى أن مشروع المليون ونصف فدان يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية في المقام الأول ومن ثم يتم إنشاء بجوارها مجتمعات صناعية وعمرانية، ويشترك فيه عددًا كبير من الشباب في مختلف المحافظات وأصحاب المنطقة أنفسهم وهذا يعني أنه يعمل نسيج مجتمعي جديد ويُعطي الجميع أمل في مصر.

وأوضح زيدان، أن الدولة المصرية وكذلك شركة الريف المصري لا تترك أحد بدون تشجيع، حيث تقوم بتشجيع الشركات والعمال والشباب والفلاحين في الاستفادة من مشروع المليون ونصف فدان، موضحًا في الوقت ذاته أن مشاريع أفرولاند هدفها توفير فرص عمل للشباب وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وتابع :«افرولاند مش بتاعتي لوحدى، أي مدير أو موظف أو فلاح أو عامل في المشروع ده يعتبر الشركة دي شركته، والأرض أرضه، ولهم مني كل التقدير والاحترام، إحنا بنحاول نعمل أي حاجة تساعد البلد، مصر مليانه شغل، وفيه رئيس عاوز ينجح ويمكن الشباب».