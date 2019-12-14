شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع «شهيد التذكرة» يتهم رئيس القطار بـ«القتل العمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد على سكيكر، تأجيل محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية- أسوان»، في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث كمسرى طنطا، إلى جلسة 15 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات وطلبات الدفاع.

وحضر الكمسرى إلى مجمع محاكم طنطا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرضت مديرية أمن الغربية، انتشارا أمنيا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة، فيما فضت الشرطة وقفة لأسرة الضحية أمام المحكمة، بعد رفعهم بانرات عليها صورته والمطالبة بالقصاص، في واقعة إجبار الكمسرى عاملين للقفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، مما تسبب في وفاة راكب وإصابة آخر.

وأرسل سامح عاشور، نقيب المحامين، لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم: عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، وحسن آمين، ومحمد حسن للدفاع عن ضحية الحادث.

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وقال عبدالجواد إن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانًا بدور النقابة في الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجنى عليهما، مضيفًا أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدنى بمليون جنيه من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من جرح أفضى إلى موت، إلى قتل عمد، حيث إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقة «أحمد سمير»، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانى، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على الكمسرى.

وطالب محامى الكمسرى بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث وإعادة فحص جهاز atc ومعايرته فنيا لتبيان ما إذا كانت سرعة وهمية في الجهاز من عدمه.

كما طالب الدفاع بسماع أقوال: صقر سعد زغلول، كمسارى القطار، وتوفيق إبراهيم صالح، سفرى القطار، وسماع أقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابع، ومجريى التحريات، وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما، والمأخوذة بمعرفة الطب الشرعى بشأن تعاطى المجنى عليهما مسكرات أو مخدرات من عدمه.

وقال حسن أمين، عضو هيئة الدفاع بالحق المدنى عن المجنى عليهما، إن تقرير الفنى المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائى في موقع الحادث، ووقت نزول المجنى عليه الأول بلغت سرعة القطار 25 كيلومترا في الساعة، بينما عندما نزول المجنى عليه الثانى بلغت السرعة 30 كيلومترا، مضيفا أن رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر أكد أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجنى عليهما يعد قتل عمد معنويا، وأضمر السوء وإيذاء المجنى عليهما.