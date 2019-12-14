شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطالب جون ضحية التنمر يشكر السيسي: «راجل دوغري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه والد الطفل جون ضحية التنمر، مانوت شول، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اصطحاب نجله في فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال والد الطفل ضحية التنمر، في مداخلة مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن ما قام به الرئيس السيسي لفتة طيبة للغاية، معقبًا: «السيسي راجل ماشي دوغري، ومخل مصر لها دور كبير جدًا، والعالم كله مقتنع به، ربنا يبارك لجمهورية مصر العربية».