شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ليبيا فى مصر تنشق عن «السراج» بسبب اتفاقية تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر، وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا، بسبب توقيعها اتفاقية مع تركيا تتعلق بترسيم الحدود البحرية، مؤكدة انحيازها التام للشعب الليبى وجيشه الوطنى وبرلمانه المنتخب.

وأصدرت البعثة بياناً، مساء الجمعة، أكدت فيه أن طاقمها بداية من السفير، والقائم بالأعمال، والقنصل، والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم إلى الانشقاق عن حكومة السراج، وفك ارتباطها بها بسبب دعمها الإرهاب وتفريطها في حقوق الشعب الليبى. جاء الانشقاق بعد ساعات قليلة من مطالبة رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، هيئة الأمم المتحدة بأن تسحب اعترافها بحكومة الوفاق، مشيرا إلى أنها لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان، موضحاً أن توقيع مذكرتى التفاهم بين تركيا وحكومة السراج، سرع العملية العسكرية في طرابلس، متوقعاً حسم المعركة في أسرع وقت، مؤكدا دعم مجلس النواب للمسار السياسى والمصالحة بعد إنهاء المعركة.

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ميدانيا، أعلن الجيش الليبى أن سلاح الجو استهدف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية «تى بى 2» في الكلية الجوية ومواقع أخرى داخل مدينة مصراتة، بعد متابعة دقيقة لمعلومات استخبارية متواترة عن شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

كان الجيش الليبى أكد، في بيان، إسقاط طائرة مسيرة تركية في طرابلس كانت قد أقلعت من مطار مصراتة العسكرى.

والتقى وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، أمس، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش «منتدى الدوحة»، الذي يستمر يومين. وتناول أوغلو مع السراج الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط.