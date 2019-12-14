شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يثمّن استضافة مصر لشباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لي يونج، حرص الدولة المصرية على عقد منتديات الشباب، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الثلاثين، وتبني رؤية الشباب أمر ضروري في عمل حكومات العالم، ويجب تنمية الشباب بما يخدم سوق العمل.

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وقال «لي يونج»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت: «أقدم تحيتي للحكومة المصرية لأن لديها هذه الرؤية المهمة وهذا العمل المهم. الآن نصف سكان العالم هم دون الثلاثين، والاهتمام بالشباب أمر ضروري وحتمي».

وتابع: «إن منتدى شباب العالم 2019 يتضافر مع استراتيجية السلام للأمم المتحدة، مؤكدًا أننا يجب أن نضع معايير لتطوير أطر التعاون».

وأوضح أن الشباب عندما يسهمون في المجتمع تكون عملية التنمية أكثر استدامة، منوها بأنه لا بد أن يكون هناك تطلع من الشباب لتحقيق التنمية لبلادهم، وأن قطاع التصنيع من القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسخّر التكنولوجيا وتستفيد منها.