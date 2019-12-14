شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل عددًا من القادة المشاركين في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقبال عدد من القادة المشاركين في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، مساء السبت، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

التقطت صور تذكارية للرئيس السيسي مع كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، على هامش الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

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وحرص الرئيس على استقبال القادة المشاركين في منتدى، الذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، والذي انطلقت فعالياته، قبل قليل، وتستمر لمدة 4 في مدينة شرم الشيخ.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.