شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق حفل افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مساء السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد حفل الافتتاح تقديم أغنية جديدة تصف كلماتها كل الانتماءات الحضارية للشخصية المصرية بأعمدتها السبعة، وتصف كلمات الأغنية حضارات مصر العربية والإسلامية والفرعونية والمتوسطية والإفريقية واليونانية الرومانية والقبطية.

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وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.