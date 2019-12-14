شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، السبت. Advertisements واستقبل الرئيس ضيوف حفل افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ. وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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