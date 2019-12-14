شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: اهتمام إعلامي عربي ودولي بتغطية فعاليات منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق، السبت، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحظى باهتمام إعلامي كبير على المستويين العربي والدولي.

وذكرت الهيئة أن انعقاد هذه الدورة يأتي ترسيخاً لوصف الرئيس السيسي للمنتدى بأنه فرصة «لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة»، مشيرة إلى أن المنتدى بمحاوره الثلاثة السلام والتنمية والإبداع يمثل منصة حوار وتفاعل بنّاء بين شباب العالم، حول قضايا وموضوعات تمثل محور اهتمام الرأي العام العالمي، بهدف تبادل الآراء والخبرات، والتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين في العالم، في إطار حضاري وثقافي يعكس مبدأ قبول الآخر والتعايش المشترك.

في هذا السياق، اهتمت وسائل الإعلام الدولية في أغلبها بتغطية فعاليات المنتدى، حيث ركز الإعلام العربي على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وعدد من ممثلي دول وحكومات عربية ودولية ووزراء الشباب في دول أخرى، بالإضافة إلى شخصيات دولية ورؤساء عدة منظمات دولية كبرى.

وأشارت الهيئة إلى مقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، شو دونيو، الذي ذكر فيه أن منتدى شباب العالم يمثل فرصة ممتازة لإشراك الشباب من أفريقيا ومن جميع أنحاء العالم وتمكينهم لقيادة المرحلة المقبلة من التطور العالمي.

وأكدت وسائل الإعلام العربية والدولية أن المنتدى بات مناسبة عالمية للحوار مع الآخر، وأضحى فرصة ذهبية لشباب العالم للتلاقي من أجل الحوار لا الشجار، والتعارف لا التناحر والاتفاق لا الافتراق.

وأشار بعض الكتَاب العرب إلى دلالات مواصلة انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، ومنها خلق فرص وأسواق عمل جديدة، ما يزيد من ثقة الشباب في قدرة الدولة المصرية على تحقيق أهدافها، ورغبة البعض في البعد عن الالتزام الحزبي أو الانخراط الفكري في المرجعيات السياسية والأيديولوجية.

وأبرزت بعض وسائل الإعلام الآسيوية افتتاح الرئيس السيسي للمنتدى الذي يناقش قضايا متنوعة من بينها الثورة الصناعية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى قيام الشباب المشاركين في المنتدى بإضاءة شجرة عيد الميلاد في سيناء بعد أن دعي الشباب لكتابة أمنياتهم للعام الجديد على «شجرة عيد الميلاد» المضاءة بألوان مختلفة والتي أعطت مظهرًا جميلاً للغاية وخلقت روحًا مختلفة، فضلا عن مشاركة عدد من الفنانين من مصر والمغرب وألبانيا والولايات المتحدة في هذا المنتدى.

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وتناولت بعض وسائل الإعلام الأوروبية وصول الروبوت «صوفيا» للمشاركة في المنتدى، وتأكيد شباب العالم المشاركين في المنتدى قوة البنية التحتية لمصر.

وبالنسبة للإعلام الآسيوي، بثت قناة تليفزيون الصين الناطقة بالإنجليزية CGTN اليوم تقريراً بعنوان «الرئيس السيسي يفتتح المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ»، جاء فيه أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى العالمي الثالث للشباب في منتجع شرم الشيخ، وسيناقش المنتدى عددًا من القضايا بما في ذلك الثورة الصناعية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة. ومن المتوقع أن يصل عدد من القادة وممثلي قطاع الأعمال في إفريقيا لحضور المنتدى الذي يستمر أربعة أيام.

وأضاف التقرير أنه تم تنظيم المنتدى العالمي للشباب لأول مرة في عام 2017 لإقامة حوار بين الشباب والقادة في العالم وكذلك مع كبار صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بتبادل الآراء والتوصية بمبادرات لصانعي القرار والشخصيات المؤثرة، ومن المتوقع أن يحضر آلاف الشباب اجتماع شرم الشيخ هذا العام.

وأورد موقع «satuharapan.com» الإندونيسي أن «المشاركين في منتدى شباب العالم قاموا بإضاءة شجرة عيد الميلاد في سيناء»، وقد دعي الشباب لكتابة أمنياتهم للعام الجديد على «شجرة عيد الميلاد» المضاءة بألوان مختلفة والتي أعطت مظهرًا جميلاً للغاية وخلقت روحًا مختلفة يشارك في هذا المنتدى عدد من الفنانين من مصر والمغرب وألبانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الهند الجديدة والكاميرون ونيبال وروسيا والأردن وأشار الموقع إلى أن بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، البابا تواضروس الثاني، قال إن منتدى شباب العالم يبين اهتمام الرئيس المصري بالشباب.

أما الإعلام الأوروبي، فأوردت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» تقريراً بعنوان «وصول الروبوت صوفيا إلى منتدى شباب العالم» أشارت فيه إلى وصول الروبوت «صوفيا» صباح أمس الجمعة إلى منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ، للمشاركة بالمنتدى.

وأوضح التقرير أن «صوفيا» كانت قد صرحت من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة «انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعا»، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعددة.

وذكر التقرير أن «صوفيا» روبوت من صناعة شركة «هانسون روبوتيكس» بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة الدكتور ديفيد هانسون، كما أنها الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والفن، وقد حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية، كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018.

في السياق، نشر موقع اتحاد الصناعات السياحية في روسيا Tourprom تقريراً عن قبول الروبوت الشهير «صوفيا» الدعوة للمشاركة في منتدى الشباب العالمي الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر في الفترة من 14 – 17 ديسمبر الجاري، وربط الموقع بين مشاركة الروبوت الشهير في منتدى الشباب في مصر وبين الاهتمام الذي يبديه المنتدى ومصر بموضوع العقول الإلكترونية، وأوضح الموقع أن الروبوت قد وجهت رسالة مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيها سعادتها بالمشاركة.

وذكرت مدونة «cryptocryptonews.com» الإخبارية الهولندية أن «الحضور في منتدى شباب العالم قالوا إن مصر لديها بنية تحتية قوية جاهزة لتنفيذ سلاسل القيمة»، حيث قال رجل الأعمال شريف الضو إن مصر لديها خبرة في تكنولوجيا البلوك تشين، وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان «بلوك تشين: ثورة في العالم الرقمي»، وقال الضو إن سلاسل الكتل هي عبارة عن طريقة جديدة لحفظ البيانات بطريقة تمكن أي شخص من الوصول إليها بسهولة إذا كانت لديه الصلاحية لذلك، وهذه التكنولوجيا تيسر إدارة الأعمال بطريقة حديثة توفر الوقت والجهد، وسوف تساعد هذه التكنولوجيا مصر على مواكبة ما يحدث في دول أخرى منها دبي التي من المقرر أن تتحول بشكل كامل إلى تكنولوجيا سلسلة الكتل عام 2020، وسنغافورة، التي تعمل بالفعل على تنفيذها في غضون عامين.