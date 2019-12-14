شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 30 ألف كراسة شروط لتملّك التجمعات التنموية في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بيع 30 ألف كراسة شروط لتملّك التجمعات التنموية بوسط سيناء.

وقال المحافظ، في بيان، السبت: «نظرا للإقبال الكبير على شراء كراسات الشروط الخاصة بمشروع التجمعات التنموية في وسط سيناء لتملك تلك التجمعات للراغبين من مختلف محافظات الجمهورية، فقد تم توزيعها على مستوى المحافظات لتمليكها لجميع الأسر على مستوى جميع المحافظات».

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أضاف المحافظ: «يبلغ عدد التجمعات 18 تجمعا تنمويا (سكنى وزراعى)، وكل تجمع مقسم إلى منازل وأراضٍ زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد في كراسة الشروط، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضى زراعية مجهزة، منزلا، ديوانا، مسجدا، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية».

من جهة أخرى، أكد المحافظ أنه تقرر تأجيل موعد تقديم الطلبات لمدة أسبوع بدلا من الأحد الموافق 15 ديسمبر الجارى، واستعرض المحافظ شروط التملك، وهى: أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عاما، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وأنه في حال زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط .

وجرى طرح التجمعات للتمليك على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق التنمية الشاملة وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالى سيناء وباقى المحافظات.