شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مقابر و9 توابيت وتمثال يشبه «أبوالهول».. تفاصيل الكشف الأثري في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار بمنطقة كوم اللولي غرب ملوي بالمنيا تفاصيل الكشف عن 5 مقابر عثر بداخلها على 9 توابيت من الحجر الجيري، منها ما هو على هيئة آدمية ملامح الوجه واضحة، ومنها تابوت جميل من الفخار.

وذكرت التقارير الصادرة، السبت، أن أهم ما عثرت عليه البعثة هو تمثال ملكي من الحجر الجيري على شكل «أبوالهول»، رابض على قاعدة مستطيلة تصل أبعاده إلى 55 سم وارتفاع 35 سم وملامح وتفاصيل الوجه واضحة، كما عثرت البعثة على العديد من الأواني الفخارية المستخدمة في الحياة اليومية، وتمائم من الفيانس للمعبود بس وقنينة جميلة من الألبستر وبعض الأوستراكات من الفخار.

أضافت التقارير أنه بدأت حفاير كوم اللولى بتونا الجبل في 19 /10 /2019 وذلك بالعمل في القطاع الأول من كوم اللولى والذى يقع في نهاية أملاك الآثار من الناحية الشرقية، حيث تم اختيار موقع للحفائر هذا الموسم إلى الجنوب الغربى للمقبرة رقم 3 والتى سبق الكشف عنها موسم 2019، مشيرة إلى قيام البعثة المصرية لوزارة الآثار بكوم اللولى بتونا الجبل برئاسة عبدالمالك عبدالحميد، كبير مفتشى آثار ملوى غرب النيل، وأعضاء البعثة، بالكشف عن عدد خمس مقابر، حيث عثر على آبار الدفن الخاصة بهذه المقابر ولم يعثر على البناء العلوى.

وأوضحت أن «المقبرة الأولى عبارة عن بئر مشيدة من أعلى بالحجر الجيرى يؤدى إلى حجرة دفن مستطيلة الشكل عثر بها على عدد 6 توابيت من الحجر الجيري، بينما المقبرة الثانية عبارة عن بئر مشيدة من أعلى بالطوب اللبن يصل عمقها إلى 3 أمتار تؤدى إلى صالة صغيرة مربعة يُفتح بها من ناحية الشرق والغرب حجرتان عثر في حجرة الدفن الغربية على تابوت حجرى بهيئة آدمية ملامح الوجه واضحة».

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وأشارت تقارير البعثة إلى أن «المقبرة الثالثة تتكون من بئر تؤدي إلى سلم، ثم صالة يُفتح بها حجرتا دفن عثر في الحجرة الشرقية على تابوت من الحجر الجيري، بينما عثر في الحجرة الغربية على تابوت جميل من الفخار»، وأن البعثة قامت بالعمل في القطاع الثانى من كوم اللولى وقد اكتشفت البعثة هذا الموسم منزلا مشيدا من الطوب اللبن وهو نموذج لطراز وعمارة المنازل بكوم اللولى، ويتكون من مدخل يؤدى إلى صالة كبيرة مستطيلة يفتح بها مجموعة من الحجرات، كما يوجد سلم مشيد من الطوب اللبن كان يؤدى إلى الطابق العلوي.

وأضافت أن أهم ما عثرت عليه البعثة هو تمثال ملكي من الحجر الجيري في شكل «أبوالهول» رابض على قاعدة مستطيلة تصل أبعاده إلى 55 سم وارتفاع 35 سم وملامح وتفاصيل الوجه واضحة، كما عثرت البعثة على العديد من الأوانى الفخارية المستخدمة في الحياة اليومية، وتمائم من الفيانس للمعبود بس وقنينة جميلة من الألبستر وبعض الأوستراكات من الفخار».

من جهته، أوضح جمال أبوبكر، مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، السبت، أن «هذه الحفائر تعكس اهتمام وزارة الآثار في الكشف عن جبانة تونا الجبل، هذه الجبانة المهمة للإقليم الخامس عشر»، مشيرًا إلى أن «جميع الاكتشافات تسهم في إعادة رسم واكتشاف ما كانت عليه الجبانة».

وأضاف «أبوبكر» أن «هذه المقابر قد بدأ استخدامها في العصر المتأخر، ثم أعيد استخدامها في العصر اليونانى الرومانى، كما بين أيضًا تعدد واختلاف طرق وعادات الدفن في هذه الجبانة».

وفيما يخص اكتشاف منازل ومحلة عمرانية بكوم اللولي، قال «أبوبكر» إن «هذه الاكتشافات والمنازل لها علاقة وثيقة بجبانة الحيوانات والطيور المقدسة السراديب بتونا الجبل، خاصة أن نقوش ومناظر هذه البيوت تتفق مع ما جاء في مقاصير السراديب من عصر ملوك البطالمة من بطليموس الأول حتى الثالث»، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه المنازل ربما كانوا من الكَتَبة أو الكهنة الذين كان لهم دور حيوي ومهم في الجبانة بتونا الجبل.

وفيما يخص العثور على تمثال يشبه «أبوالهول»، أشار «أبوبكر» إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تمثال لأبوالهول في تونا الجبل، وربما كان الغرض منه هو الحماية».