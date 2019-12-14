شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عازر: منتدى شباب العالم فرصة للابتكار واختلاط الحضارات والثقافات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، مشيرًا إلى أن المنتدى فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار أفكار جديدة في كل المجالات تستفيد منها الدولة بعد تطبيقها.

Advertisements

وقال «عازر»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، إن كافة الموضوعات المطروحة بالمنتدى من بينها الأمن الغذائي والمرأة والبيئة والتعليم الفني وتوزيع الطاقة في البحر المتوسط «ممتازة»، وهي موضوعات ستخرج توصيات يمكن البناء عليها.

وأضاف أن التعليم الفني والتدريب المهني مهم جدا ويجب أن يكون الاهتمام به وفقا لخطة واضحة لكي تتم الاستفادة به، كما يحدث في الاقتصاديات العالمية، مضيفا: «إننا بحاجة إلى تشجيع الشباب للدخول في مجالات التعليم الفني المختلفة، لأنه كان السبب في قوة اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا، كما أن مصر بدأت خطوات في هذا المجال، ويجب على الدولة أن تستكمل ما بدأته في التعليم الفني».

ووجه «عازر» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو التعليم الفني أو التعليم المزدوج.