شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لمدرسة جديدة في القنطرة غرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، اللمسات الأخيرة لمشروع إنشاء مدرسة فاطمة الزهراء الجديدة للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب، بتكلفة تجاوزت 18 مليون جنيه.

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أقيمت المدرسة على مساحة إجمالية قدرها 4602 متر مربع مكونة من دور أرضى، و4 أدوار علوية، وتضم عدد 55 فصلًا دراسيًا، منها 10 فصول لرياض الأطفال، و30 فصلًا للابتدائي، و15 فصلًا آخر للمرحلة الإعدادية، وبلعت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لها نحو ما يزيد على 95%، وتصل جملة التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ما يزيد على 18 مليون جنيه.

وخلال زيارة المدرسة، أكد المحافظ الإسراع في إنهاء ما تبقى من أعمال وفقًا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة.

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات الكاملة للمدرسة ودخولها للخدمة الفعلية مع بداية التيرم الثانى من العام الدراسي الحالي.