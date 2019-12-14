شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور مرورية بالقنطرة غرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، بجولة تفقدية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، والتي بلغت جملة تكلفتها نحو ما يزيد على 8 ملايين جنيه.

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رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والنائب عصام منسى وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد أعمال تطوير طرق المعاهدة – كوبرى أبوخليفة بطول 250 مترًا وبعرض متوسط 12 مترا وتكلفة مالية قدرها 550 ألف جنيه، وطريق أبوطفيلة – حتى الحدود الإدارية مع محافظة الشرقية، بطول 4. 2 كيلومتر، وتكلفة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة طريق أبوخليفة – أبوطفيلة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبورشيد – وسط مدينة القنطرة غرب بطول 7. 1 كيلومتر وتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال تطوير مدخل عمارات الإسكان الاجتماعى الجديدة بقرية البياضية.