شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد معامل كلية علوم الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل الوفد الأمريكي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشرف على مشروع إعداد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا والهندسة والرياضيات «STEM»، برنامج زيارته لجامعة الزقازيق لليوم الثاني على التوالي.
وتفقد الوفد معامل البيولوچي والفيزياء والرياضيات بكلية العلوم والتي تتم بها الدراسة العملية لطلاب كلية التربية بالأقسام العلمية والبرامج المميزة وطلاب دبلومة إعداد مدرس بمدارس STEM، وكان في استقبالهم الدكتور جمال عنان، عميد الكلية، وعدد من رؤساء الأقسام.
وخلال الزيارة، قال الدكتور جمال عنان، إن كلية العلوم حاصلة على الاعتماد وضمان الجودة وتضم معامل متنوعة ومتميزة وتقدم أكثر من 28 برنامجا دراسيا، إضافة إلى البرامج المتميزة وبرامج الدراسات العليا.
واستعرض عميد الكلية أقسام الكلية العلمية المختلفة وما تزخر به من أساتذة متميزين حاصلين على درجات علمية دولية، مثل درجة DSC وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وأعضاء هيئة تدريس متميزين في النشر الدولي، وكذلك أسماء بعض الأساتذة ذوي الاستشهادات المرجعية العالمية، إضافة إلى عدد من المشروعات البحثية.
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