شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، جلسة إنهاء الخصومة الثأرية بين بيت «آل ضمراني» و«آل غلاب» بمركز فرشوط، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الشعبية والأمنية والتنفيذية لإنهاء الخصومات الثأرية والحد من وقوع خلافات جديدة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

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وأكد المحافظ أن «الدين الإسلامي يدعو إلى قبول الآخر ونبذ العنف والتعصب والتعايش مع بعضنا البعض في سلم»، داعيا الله لأن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كل ربوع مصرنا الحبيبة.

وأعرب مدير أمن قنا عن شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات واتباعهم تعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان، كما قدم الشكر والتحية لكل من شارك في إنجاح هذا الصلح.

وأضاف أن مديرية الأمن هدفها الأول هو تحقيق أمن المواطن، وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولي اهتماما كبيرا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كل الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.