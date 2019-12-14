شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكاوى مصريين في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال والذين تقدموا بشكاواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 41 ألف جنيه مصري.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة، السبت، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران إلى أنه استطاع حل 23 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 32 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

وأشار إلى أنه استطاع توفير 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 11 لقاءً مع الجالية، وقام بـ 17 زيارة للمصالح الحكومية، و9 زيارات ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال نفس الشهر.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.