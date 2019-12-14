صورة تذكارية للرئيس السيسى مع رؤساء وممثلى الدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رؤساء وممثلى الدول خلال استقبالهم لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ. يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

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