شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيوف منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة المنعقدة بشرم الشيخ. وكان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ. يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

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