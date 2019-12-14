- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسى عبر هواتفهم قبيل انطلاق المنتدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الحاضرون فى منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، هواتفهم صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رافعين علامة النصر.
وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.
يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.
عبر المشاركون فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة والذى أنطلق اليوم بشرم الشيخ، عن فرحتهم وبهجتهم الشديدة، رافعين اعلام بلدانهم والأعلام المصرية، خلال فعاليات المنتدى الافتتاحية.
تحيا مصر
ورفع المشاركين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هواتفهم، كما تضمنت الصورة لافتة كتب عليها "تحيا مصر"، وفى قلبها صورة الرئيس السيسى.
وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، ويضم 7 آلاف شاب من مختلف انحاء العالم.
يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.
الرئيس السيسى بهواتف المشاركين
الرئيس السيسى
مصر أم الدنيا
كانت هذه تفاصيل خبر شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسى عبر هواتفهم قبيل انطلاق المنتدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.